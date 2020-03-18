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Курс валют на 18.03.2020: Гривна продолжает падение

Комментариев: 2
НБУ установил официальные курсы валют.
Курс валют
Курс валют
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины установил курс валют на среду, 18 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 53 копейки, а к евро — на 20 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка во вторник, 17 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 27,0566 гривны;

– 100 евро – 29,7271 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 26.7200 грн, в покупке - до 26.6800 грн. Евро в продаже подорожал - до 29.6672, а в покупке - до 29.6254 грн

В обменниках столицы доллар можно купить за 27.925 грн, а продать - за 26.900 грн.

Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 10%.

Нацбанк снизил учетную ставку до 10%

Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10-
© Finance.bigmir.net

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Теги: курс валют, падение кгривны, НБУ
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Комментариев (2)
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В======8 (ATO)  (аноним)  17.03.2020, 17:22
Оценка:  0
В======8 (ATO)
И не одна конченная рэгульная п и и з д а, ни нацжоны, ни свобода, ни один ветеранус, никто не выйдет и никаких акций не проведёт, именно тот момент, когда экономике наступает п и з д а?. Зато когда их епанные фекальные шествия накуй никому не нужны, они б л я д и, ходят себе за 500грн ^)
гость  (аноним)  17.03.2020, 16:48
Оценка:  -1
гость
Свидомые мрази добивают страну, ах да у них только Янукович виноват
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