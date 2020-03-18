Курс валют на 18.03.2020: Гривна продолжает падение

НБУ установил официальные курсы валют.

Национальный банк Украины установил курс валют на среду, 18 марта. Регулятор ослабил нацвалюту по отношению к доллару на 53 копейки, а к евро — на 20 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка во вторник, 17 марта.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 27,0566 гривны;

– 100 евро – 29,7271 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже поднялся до 26.7200 грн, в покупке - до 26.6800 грн. Евро в продаже подорожал - до 29.6672, а в покупке - до 29.6254 грн

В обменниках столицы доллар можно купить за 27.925 грн, а продать - за 26.900 грн.

Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 10%.





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© Finance.bigmir.net Нацбанк снизил учетную ставку до 10%Источник: http://finance.bigmir.net/news/105616-Nacbank-snizil-uchetnuju-stavku-do-10- © Finance.bigmir.net

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