Минэкономики будет проверять наличие продуктов в магазинах

Закон уполномочивает Кабмин мониторить цены на лекарства, а также социально значимые товары .

Минэкономики мониторит наличие продуктов в магазинах. Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook.

“Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность“, - написал Высоцкий.

Он также акцентировал, что нардепы законом “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)“ уполномочили Кабмин мониторить цены на лекарства, медтовары, а также социально важные продукты.

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Мониторингу подлежит наличие следующих продуктов: мука пшеничная высшего сорта, хлеб из этой муки; хлеб из муки пшеничной I сорта; хлеб ржано-пшеничный; макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта); крупы гречневые; рис; говядина I категории; свинина; сало; птица; колбаса вареная I сорта; молоко жирностью 2,5%; сметана жирностью 20%; сыр мягкий; масло; яйца куриные; сахар-песок; масло подсолнечное; картофель; соль.

Напомним, в Украине прогнозируют подорожание продуктов из-за коронавируса.

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