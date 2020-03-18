Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минэкономики будет проверять наличие продуктов в магазинах

Комментариев: 0
Закон уполномочивает Кабмин мониторить цены на лекарства, а также социально значимые товары .
Минэкономики мониторит наличие продуктов в магазинах
Минэкономики мониторит наличие продуктов в магазинах
depositphotos.com

Минэкономики мониторит наличие продуктов в магазинах. Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook.

“Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность“, - написал Высоцкий.

Он также акцентировал, что нардепы законом “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)“ уполномочили Кабмин мониторить цены на лекарства, медтовары, а также социально важные продукты.

Читай также: Можно ли заразиться коронавирусом через продукты - Минэкономики

Мониторингу подлежит наличие следующих продуктов: мука пшеничная высшего сорта, хлеб из этой муки; хлеб из муки пшеничной I сорта; хлеб ржано-пшеничный; макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта); крупы гречневые; рис; говядина I категории; свинина; сало; птица; колбаса вареная I сорта; молоко жирностью 2,5%; сметана жирностью 20%; сыр мягкий; масло; яйца куриные; сахар-песок; масло подсолнечное; картофель; соль.

Напомним, в Украине прогнозируют подорожание продуктов из-за коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram          

Поделись:
Теги: Минэкономики, продукты, цены на продукты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь