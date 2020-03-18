Торговое сальдо Украины вышло в плюс
Торговое сальдо Украины вышло в плюс в январе 2020 года. Тогда Украине удалось экспортировать товаров на сумму 4,157 млрд долларов, а импортировать - на 4,019 млдр долларов. Об этом сообщает Госстат.
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Стоит отметить, что экспорт украинских товаров вырос в январе на 2,3%, если сравнивать с январем 2019 года. Больше всего товаров у Украины приобрел Китай - на 448,4 млн грн.
Второе и третье места по объемам экспорта из Украины заняли Турция (283 млн долларов) и Польша (270 млн долларов). РФ больше не входит в топ-3 направлений украинского экспорта.
В то же время, импорт товаров наоборот сократился на 1,4%.
Больше всего товаров Украина закупила у таких стран:
Китая (16,2% всего импорта);
России (10,4%);
Германии (9,8%);
США (6,8%);
Напомним, Минэкономики Украины ухудшит макропрогноз.
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