Экспорт украинских товаров вырос в январе на 2,3%,.

Торговое сальдо Украины вышло в плюс в январе 2020 года depositphotos.com

Торговое сальдо Украины вышло в плюс в январе 2020 года. Тогда Украине удалось экспортировать товаров на сумму 4,157 млрд долларов, а импортировать - на 4,019 млдр долларов. Об этом сообщает Госстат.

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Стоит отметить, что экспорт украинских товаров вырос в январе на 2,3%, если сравнивать с январем 2019 года. Больше всего товаров у Украины приобрел Китай - на 448,4 млн грн.

Второе и третье места по объемам экспорта из Украины заняли Турция (283 млн долларов) и Польша (270 млн долларов). РФ больше не входит в топ-3 направлений украинского экспорта.

В то же время, импорт товаров наоборот сократился на 1,4%.

Больше всего товаров Украина закупила у таких стран:

Китая (16,2% всего импорта);

России (10,4%);

Германии (9,8%);

США (6,8%);

Напомним, Минэкономики Украины ухудшит макропрогноз.

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