Мировую экономику ожидает глобальный спад - S&P

Мировую экономику в этом году ждет масштабная рецессия из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете S&P Global, пишет во вторник, 17 марта, агентство Reuters .

“Резкий экономический спад, созданный мерами по борьбе с COVID-19, приведет к глобальной рецессии в этом году“, - говорится в нем.

Агентство отмечает, что снижение интенсивности движения капиталов, а также ужесточение финансовых условий одновременно с шоком на рынке нефти нанесет ущерб кредитоспособности экономических агентов.

Напомним, министр экономики рассказал, когда Украина почувствует последствия из-за коронавируса.

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