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Доллар в обменниках приближается к 29 гривнам

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Американская валюта продолжает дорожать в обменниках, а курс евро немного снизился.
Наличный доллар растет
Наличный доллар растет
depositphotos.com

Курс доллара в обменниках киевских банков продолжает дорожать, приблизившись к 29 гривнам, сообщает BIN.ua.

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Так, в среду, 18 марта, курс продажи наличного доллара вырос на 38,09 коп. до 28,6842 UAH/USD, курс покупки - на 18,11 коп. до 27,1461 UAH/USD.

При этом средний курс покупки евро снизился на 16,27 коп. до 29,6203 UAH/EUR, курс продажи - на 3,13 коп. до 31,3024 UAH/EUR.

Напомним, украинцы скупили 300 млн долларов за неделю.

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