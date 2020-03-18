Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп предлагает заплатить гражданам США по 1000 долларов из-за коронавируса

Комментариев: 1
Чиновники считают, что это поможет экономике США.
Дональд Трамп
Дональд Трамп
depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп вместе с главой Минфина США Стивеном Мнучиным предлагают заплатить взрослым гражданам страны по 1000 долларов. Чиновники считают, что это поможет экономике США. Об этом пишет Reuters.

Читай также: Bloomberg назвал индикаторы для оценки влияния коронавируса на экономику

Чтобы воплотить идею в жизнь, нужно одобрение Конгресса. Такое предложение чиновники выдвинули на фоне пандемии коронавируса. 

Экономисты сообщили Трампу, что большинство граждан либо имеет небольшие сбережения, либо не имеет их вообще. Поэтому президент предлагает поддержать как людей, так и экономику в целом. 

 “Мы собираемся победить, и я думаю, что мы победим быстрее, чем думают люди. Я надеюсь“, - заявил Трамп.

В то же время, президент США попросил граждан по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. 

Напомним, в США фондовый рынок рухнул до минимума за 33 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram           

Поделись:
Теги: Трамп, США, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  18.03.2020, 12:45
Оценка:  0
гость
ХОЧУ В США!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь