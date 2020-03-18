Трамп предлагает заплатить гражданам США по 1000 долларов из-за коронавируса

Чиновники считают, что это поможет экономике США.

Президент США Дональд Трамп вместе с главой Минфина США Стивеном Мнучиным предлагают заплатить взрослым гражданам страны по 1000 долларов. Чиновники считают, что это поможет экономике США. Об этом пишет Reuters.

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Чтобы воплотить идею в жизнь, нужно одобрение Конгресса. Такое предложение чиновники выдвинули на фоне пандемии коронавируса.

Экономисты сообщили Трампу, что большинство граждан либо имеет небольшие сбережения, либо не имеет их вообще. Поэтому президент предлагает поддержать как людей, так и экономику в целом.

“Мы собираемся победить, и я думаю, что мы победим быстрее, чем думают люди. Я надеюсь“, - заявил Трамп.

В то же время, президент США попросил граждан по возможности оставаться дома и не выходить на улицу.

Напомним, в США фондовый рынок рухнул до минимума за 33 года.

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