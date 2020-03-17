В США фондовый рынок рухнул до минимума за 33 года

После официального времени закрытия торгов индексы продолжили падение. По числу потерянных пунктов 16 марта стало худшим днем в истории Dow Jones.

В США ключевые фондовые индексы потеряли более 12% на закрытии торгов из-за пандемии коронавируса COVID-19 в понедельник, 16 марта.

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Несмотря на объявленные меры поддержки, в частности неожиданное снижение ставки Федрезервом США второй раз за месяц, биржи обвалились на 10% и более в начале торгов. Из-за резкого падения индексов сразу на открытии торги приходилось останавливать.

Несколько выровняло ситуацию то, что советник президента США Дональда Трампа посулил американцам налоговые льготы общей суммой в 800 млрд долларов. Но заявление самого Трампа, не исключившего рецессии и что пандемия продлится до июля-августа, негативно повлияло на рынок.

По состоянию на 22:00 по Киеву индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 12,45%, до 20297,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 12,46%, до 6893,832 пункта, индекс широкого рынка S&P500 – на 10,66%, до 2421,93 пункта.

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Уже после официального времени закрытия торгов индексы продолжили падение. На 16.20 (22.20 по Киеву) Dow Jones обрушился на 12,93%, до 20917,53 пункта (на 2997,10 пункта). При этом по числу потерянных пунктов 16 марта стало худшим днем в истории Dow Jones.

В свою очередь NASDAQ немного отыграл падение – сокращение на 12,32%, до 6904,594 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 11,98%, до 2386,13 пункта.

Из 500 компаний, входящих в расчет S&P 500, подешевели акции 491. Снижение котировок 356 бумаг превысило 10%, 189 – 15%, 80 – 20%. Капитализация трех компаний рухнула за день более чем на 30% – это оператор казино MGM Resorts International, нефтепроизводитель Apache и ритейлер Capri Holdings Ltd.

Подорожали бумаги производителей продуктов питания, в том числе Conagra Brands (+9,8%) и J.M. Smucker & Co. (+4,7%).

Такие темпы снижения схожи с динамикой предыдущей недели, когда резкое падение бирж в отдельные дни стало сильнейшим с 1987 года.

Напомним, Bloomberg назвал индикаторы для оценки влияния коронавируса на экономику.

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