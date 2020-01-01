ПриватБанк будет проводить безналичные валютные операции

Наличный доллар в кассах будут выдавать лишь владельцам валютных депозитов .

ПриватБанк анонсировал проведение валютных операций для клиентов в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Валютообмен через интернет станет приоритетным для того, чтобы обезопасить клиентов во время карантина в Украине. Такие меры вводятся до момента возобновления авиасообщения, которое позволит поставлять в Украину валютные банкноты.

“Наличную валюту в кассах ПриватБанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств. Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме”, - подчеркнули в банке.

Напомним, Альфа-банк перестал продавать валюту.

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