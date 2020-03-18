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Цена на нефть упала ниже 28 долларов

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Стоимость нефти продолжает обновлять многолетние минимумы на фоне опасений о перспективах спроса из-за эпидемии коронавируса.
Мировые цены на нефть на торгах в среду, 18 марта, обновили минимум с января 2016 года
Мировые цены на нефть на торгах в среду, 18 марта, обновили минимум с января 2016 года
depositphotos.com

Мировые цены на нефть на торгах в среду, 18 марта, обновили минимум с января 2016 года.

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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 2,75% - до $27,9 за баррель.

Стоимость фьючерса нефти WTI подешевела на 4,9% и находится на отметке в $25,96 за баррель, на уровне мая 2003 года.

Как пишет агентство Reuters, Цены на нефть снижаются третью сессию подряд, потеряв около 17% на этой неделе на фоне опасений о перспективах спроса из-за эпидемии коронавируса. 

“Спад спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса выглядит все более острым“, - говорится в обзоре Goldman Sachs, в котором прогнозируется падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.

Банк также ожидает сокращения спроса на 8 млн баррелей в сутки к концу марта в связи с пандемией коронавируса и годовым снижением в 2020 году на 1,1 млн баррелей в сутки, что окажется рекордным.

Влияние на спрос на нефть начинает проявляться в официальной статистике. Японское торговое бюро заявило в среду, что импорт нефти в третью по величине экономику мира упал на 9% по сравнению с годом ранее в феврале.

Напомним, Украина начала перекачку нефти в Беларусь.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  18.03.2020, 15:26
Оценка:  0
гость
За день ЦБ РФ сливает до 10 млрд зелени (и не первый день уже).
А ФНБ по состоянию на начало марта составлял 123 млрд $
гость  (аноним)  18.03.2020, 15:24
Оценка:  0
гость
Рубль уже по 80 за $ сегодня.
А с такими темпами слива резервов Центробанком РФ на бирже (в попытках удержать рубль)
"Фонд национального благосостояния" может быть полностью исчерпан за пару недель!!!
гость  (аноним)  18.03.2020, 15:03
Оценка:  0
гость
Пукин Xyйлo
Просто отлично. Благо нефть и газ продаются за доллары.
Ты лучше думай, как будете отдавать долги МВФ в этом году.
fkrfyfan    18.03.2020, 14:47
Оценка:  -20
fkrfyfan
Зато доллар на украине уже 29, но для самой нищей это не страшно.
dimasvetik    18.03.2020, 14:53
Оценка:  +17
dimasvetik
ты мокша смотри лучше на свой деревянный он уже 80
fkrfyfan    18.03.2020, 14:59
Оценка:  -20
fkrfyfan
сиди в своём селе галицайский нацик и не вякай. запретили в гейропе туалеты мыть? жуй кизяки ублюдок
ЗаелоПластинку    18.03.2020, 15:10
Оценка:  +7
ЗаелоПластинку
Тебе теперь вякать нельзя, ведь Царь через пару дней станет настоящим.
ЗаелоПластинку    18.03.2020, 15:04
Оценка:  +17
ЗаелоПластинку
Уже не самая нищая. Минималка уже выше чем в рашке.
Пукин Xyйлo  (аноним)  18.03.2020, 14:41
Оценка:  +1
Пукин Xyйлo
Лаптеногие, правда хорошо?
RomaCrimea    18.03.2020, 14:46
Оценка:  -1
RomaCrimea
Как-то пофиг.
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