Цена на нефть упала ниже 28 долларов
Мировые цены на нефть на торгах в среду, 18 марта, обновили минимум с января 2016 года.
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Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 2,75% - до $27,9 за баррель.
Стоимость фьючерса нефти WTI подешевела на 4,9% и находится на отметке в $25,96 за баррель, на уровне мая 2003 года.
“Спад спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса выглядит все более острым“, - говорится в обзоре Goldman Sachs, в котором прогнозируется падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.
Банк также ожидает сокращения спроса на 8 млн баррелей в сутки к концу марта в связи с пандемией коронавируса и годовым снижением в 2020 году на 1,1 млн баррелей в сутки, что окажется рекордным.
Влияние на спрос на нефть начинает проявляться в официальной статистике. Японское торговое бюро заявило в среду, что импорт нефти в третью по величине экономику мира упал на 9% по сравнению с годом ранее в феврале.
Напомним, Украина начала перекачку нефти в Беларусь.
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А ФНБ по состоянию на начало марта составлял 123 млрд $
А с такими темпами слива резервов Центробанком РФ на бирже (в попытках удержать рубль)
"Фонд национального благосостояния" может быть полностью исчерпан за пару недель!!!
Просто отлично. Благо нефть и газ продаются за доллары.
Ты лучше думай, как будете отдавать долги МВФ в этом году.