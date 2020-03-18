Цена на нефть упала ниже 28 долларов

Стоимость фьючерса нефти WTI подешевела на 4,9% и находится на отметке в $25,96 за баррель, на уровне мая 2003 года.

“Спад спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса выглядит все более острым“, - говорится в обзоре Goldman Sachs, в котором прогнозируется падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.

Банк также ожидает сокращения спроса на 8 млн баррелей в сутки к концу марта в связи с пандемией коронавируса и годовым снижением в 2020 году на 1,1 млн баррелей в сутки, что окажется рекордным.

Влияние на спрос на нефть начинает проявляться в официальной статистике. Японское торговое бюро заявило в среду, что импорт нефти в третью по величине экономику мира упал на 9% по сравнению с годом ранее в феврале.

Напомним, Украина начала перекачку нефти в Беларусь.

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