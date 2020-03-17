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Проекты нового трудового законодательства будут дорабатывать

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Такую рекомендацию дал Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции в ЕС.
Проект Трудового кодекса будут дорабатывать
Проект Трудового кодекса будут дорабатывать
depositphotos.com

Проект Трудового кодекса будут дорабатывать. Такую рекомендацию дал Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции в ЕС. В Комитете считают, что проект должен полностью учитывать положения права ЕС. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ВР, пишет Европейская правда.

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На заседании 17 марта комитет рассмотрел проекты Трудового кодекса №2410, 2410-1 и проекты законов о труде №2708-1, №2708-2.

Члены Комитета акцентировали, что имеют ряд замечаний к законопроекту. Замечания касались, как правило, тех статей, в которых говорится об ограничении прав работников, зависящих от присущих определенному виду работ требований относительно возраста, уровня образования, состояния здоровья, пола и тому подобного.

Напомним, ранее мы писали, как демографический кризис повлияет на экономику Украины.

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Теги: трудовое законодательство, рынок труда
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