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Во время карантина спрос на хлеб в Киеве вырос на треть

Комментариев: 2
Крупнейший производитель хлеба Киева и области пообещал, что никаких ограничений по количеству продукции в одни руки вводится не будет.
В Киеве растет спрос на хлеб
В Киеве растет спрос на хлеб
Getty Images

Спрос на хлеб во время карантина Киеве и области вырос на треть. Об этом сообщила пресс-служба компании Киевхлеб для LIGA.net.

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При этом в пресс-службе отмечают, что производство выполняет все заказы в полном объеме и компания готова обеспечить повышенный спрос киевлян и жителей области всем ассортиментом.

В компании также отметили, что никаких ограничений по количеству продукции в одни руки вводить не будут и всю продукцию будут продавать исключительно упакованной, чтобы избежать лишних контактов с продуктом.

“Компания Киевхлеб перешла на выпуск всей продукции, в первую очередь, хлебобулочных изделий, в упаковке. Это позволит исключить лишний контакт с хлебом в период усиленных мер эпидемиологического контроля“, - сообщила исполнительный директор цеха №1 ЗАО Киевхлеб Юлия Дученко.

Напомним, Минэкономики будет проверять наличие продуктов в магазинах.

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Теги: вирусы, Киев, Вирус, хлеб, карантин, Киевхлеб, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.03.2020, 12:33
Оценка:  0
гость
Потому и растут и цена,в т.ч.и на бакс,и.к. эти долбоебни все скупают,что дурные. Блять,какие ж yeбаны,а потом говорят хyли оно все дорожает
гость  (аноним)  19.03.2020, 12:13
Оценка:  0
гость
на сухари сушить?
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