Во время карантина спрос на хлеб в Киеве вырос на треть

Крупнейший производитель хлеба Киева и области пообещал, что никаких ограничений по количеству продукции в одни руки вводится не будет.

Спрос на хлеб во время карантина Киеве и области вырос на треть. Об этом сообщила пресс-служба компании Киевхлеб для LIGA.net.

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При этом в пресс-службе отмечают, что производство выполняет все заказы в полном объеме и компания готова обеспечить повышенный спрос киевлян и жителей области всем ассортиментом.

В компании также отметили, что никаких ограничений по количеству продукции в одни руки вводить не будут и всю продукцию будут продавать исключительно упакованной, чтобы избежать лишних контактов с продуктом.

“Компания Киевхлеб перешла на выпуск всей продукции, в первую очередь, хлебобулочных изделий, в упаковке. Это позволит исключить лишний контакт с хлебом в период усиленных мер эпидемиологического контроля“, - сообщила исполнительный директор цеха №1 ЗАО Киевхлеб Юлия Дученко.

Напомним, Минэкономики будет проверять наличие продуктов в магазинах.

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