Неустойчивым также является мексиканский песо.

Российский рубль стал одной из самых неустойчивых валют мира depositphotos.com

Российский рубль стал одной из самых неустойчивых валют мира. Такая ситуация сложилась на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, пишет РБК.

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Рубль занимает на второе место в рейтинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США. Волатильность валюты составляет 24,9%. Опережает российский рубль только мексиканский песо с волатильностью 26,5%.

Стоит отметить, что еще в конце 2019 года рубль занимал шестое место в списке самых волатильных валют.

Напомним, украинцы скупили 300 млн долларов за неделю.

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