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Российский рубль стал одной из самых неустойчивых валют мира

Комментариев: 7
Неустойчивым также является мексиканский песо.
Российский рубль стал одной из самых неустойчивых валют мира
Российский рубль стал одной из самых неустойчивых валют мира
depositphotos.com

Российский рубль стал одной из самых неустойчивых валют мира. Такая ситуация сложилась на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, пишет РБК.

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Рубль занимает на второе место в рейтинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США. Волатильность валюты составляет 24,9%. Опережает российский рубль только мексиканский песо с волатильностью 26,5%.

Стоит отметить, что еще в конце 2019 года рубль занимал шестое место в списке самых волатильных валют.

Напомним, украинцы скупили 300 млн долларов за неделю.

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Теги: рубль, волатильные валюты
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Комментариев (7)
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Krom14    19.03.2020, 15:41
Оценка:  +2
Krom14
Мордор - скоро развалиться к епиням!!!!
гость  (аноним)  19.03.2020, 15:13
Оценка:  -3
гость
У нас на Украине, ж...и...д...ы ложат страну на лопатки. Все стоят раком, но никто не берёт вилы в руки. Весенняя усталость?
гость  (аноним)  19.03.2020, 15:11
Оценка:  +3
гость
Х...У....Й всем кацапам на воротник.
Сигнул  (аноним)  19.03.2020, 15:08
Оценка:  +3
Сигнул
А как же весьмир в труху и не смешите наши там ракеты или что у них.
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 15:00
Оценка:  -24
СумноЗаУкраїну
Головне що наша гривня найстійкіша!)))
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 15:04
Оценка:  +23
ЗаелоПластинку
Тут показательно то, что украинская гривна устойчивей. Это намек на то, что у рубля ноги стоят только на нефти. Мировая бензоколонка, лол
ЗаелоПластинку    19.03.2020, 15:00
Оценка:  +23
ЗаелоПластинку
Вывсеврети, ихтамнет, наши микросхемы самые большие микросхемы в мире!!!
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