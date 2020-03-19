Российский рубль стал одной из самых неустойчивых валют мира
Неустойчивым также является мексиканский песо.
Российский рубль стал одной из самых неустойчивых валют мира. Такая ситуация сложилась на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, пишет РБК.
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Рубль занимает на второе место в рейтинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США. Волатильность валюты составляет 24,9%. Опережает российский рубль только мексиканский песо с волатильностью 26,5%.
Стоит отметить, что еще в конце 2019 года рубль занимал шестое место в списке самых волатильных валют.
Напомним, украинцы скупили 300 млн долларов за неделю.
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