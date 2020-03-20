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Минфин из-за коронавируса планирует внести изменения в госбюджет на 2020 год

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Минфин планирует выделить деньги для стабилизационного фонда.
Министерство финансов планирует внести некоторые изменения в закон о госбюджете на 2020 год
Министерство финансов планирует внести некоторые изменения в закон о госбюджете на 2020 год
depositphotos.com

Министерство финансов планирует внести некоторые изменения в закон о госбюджете на 2020 год. Таким образом Минфин планирует перераспределить средства на финансирование первоочередных мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства. 

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Минфин планирует выделить деньги для стабилизационного фонда, а также на решение проблем, связанных с распространением коронавируса.  Речь идет о:

- локализации и ликвидации вспышек коронавирусной болезни;

- предотвращении негативных последствий, вызванных возникновением и распространением коронавируса;

- принятии антикризисных мер по поддержке экономики.

Напомним, глава Казначейства оценила размер “дыры“ в бюджете.

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Теги: Госбюджет, коронавирус, карантин
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