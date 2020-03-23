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Еврооблигации Украины бьют новые рекорды

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Облигации выросли как в цене, так и в доходности.
Еврооблигации Украины бьют новые рекорды
Еврооблигации Украины бьют новые рекорды
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Еврооблигации Украины бьют новые рекорды. За текущую неделю они достигли максимума в цене и доходности - 11,5-14% годовых. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка.

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Все за неделю ставки выросли на 1,7-5,1%.

“Доходность коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась до 13,1% с 8%, еврооблигаций с погашением в 2022 году - до 14% с 9,5%. Ставки бумаг с погашением в 2027 году увеличились на 2,9 п.п. - до 13%, а с погашением в 2032 году - на 1,7 п.п., до 11,6% , - сказано в сообщении.

В то же время, ВВП-варранты достигли минимума - 52,6% от номинала, по сравнению с 74,2% в конце прошлой недели.

Напомним, Morgan Stanley рекомендуют инвесторам продавать еврооблигации Украины.

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Теги: еврооблигации, облигации, Украина
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