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Международные организации выделят деньги на борьбу с коронавирусом в Украине

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Министерство здравоохранения разрабатывает два плана сотрудничества .
Международные организации выделят деньги на борьбу с коронавирусом в Украине
Международные организации выделят деньги на борьбу с коронавирусом в Украине
EPA/UPG

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН могут выделить Украине средства на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью Укринформ.

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Министерство здравоохранения Украины совместно с организациями разрабатывает два плана. Первый из них заключается в том, что организации помогут закупить лекарства и оборудование. 

Второй план предполагает оказание помощи тем украинцам, которые проживают на востоке Украины.

“В условиях обострения эпидемкризиса мы не можем забывать о слоях населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины размером около $162 млн. Понимая, что потребности сейчас будут расти, мы планируем привлечь еще $20 млн на борьбу с распространением Covid-19”, — рассказал Кислица.

Напомним, Минфин из-за коронавируса планирует внести изменения в госбюджет на 2020 год.

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Теги: коронавирус, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ООН
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