ФРС США объявила о масштабных мерах для поддержки экономики

Федрезерв планирует выкупать облигации фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики.

Федеральная резервная система (ФРС) США использует весь свой набор инструментов для поддержки домохозяйств, предприятий и экономики страны в связи с пандемией коронавируса COVID-19, которая привел к огромным трудностям как в Америке, так и во всем мире. Об этом говорится в заявлении ФРС, обнародованном в понедельник, 23 марта.

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Отмечается, что агрессивные меры должны быть предприняты в государственном и частном секторах, чтобы ограничить потери рабочих мест и доходов и способствовать быстрому восстановлению.

ФРС планирует покупать казначейские облигации и ценные бумаги, обеспеченные закладными (MBS), в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынков и трансмиссии денежно-кредитной политики.

Кроме того, ФРС расширит скупку бондов, распространив ее на агентские коммерческие MBS, а также откроет кредитные программы для работодателей, потребителей и компаний на $300 млрд.

Также на текущей неделе ФРС будет скупать облигации казначейства на $75 млрд в день и агентские MBS на $50 млрд в день, а также установила ставку предложения по однодневному и срочному репо на уровне 0,0%.

В свою очередь ключевые американские биржевые индексы на открытии торгов в понедельник снизились, несмотря на заявление ФРС. Так, сразу после начала торгов индекс Dow Jones упал на 2,86%, до 18625 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, после открытия рос на 0,24%, до 2295,25 пункта, но через несколько минут снизился до 2277 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq потерял 1,59%, понизившись до 6762,02 пункта.

Напомним, экономика США вошла в состояние рецессии.

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