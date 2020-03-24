В Украине создают Стабилизационный фонд на почти 200 млрд грн - Шмыгаль

Также планируется создание экспертного стратегического совета.

В Украине создают Стабилизационный фонд на почти 200 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

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Шмыгаль рассказал, что государство способно выделить такую сумму.

“Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы”, — сказал Шмыгаль.

Также премьер акцентировал, что создадут экспертный стратегический совет, который будет разрабатывать план выхождения из кризиса.

Напомним, бизнес предложил власти шаги для предотвращения кризиса.

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