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В Украине создают Стабилизационный фонд на почти 200 млрд грн - Шмыгаль

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Также планируется создание экспертного стратегического совета.
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
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В Украине создают Стабилизационный фонд на почти 200 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

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Шмыгаль рассказал, что государство способно выделить такую сумму.

“Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы”, — сказал Шмыгаль.

Также премьер акцентировал, что создадут экспертный стратегический совет, который будет разрабатывать план выхождения из кризиса.

Напомним, бизнес предложил власти шаги для предотвращения кризиса.

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Теги: Карантин, экономический кризис, Шмыгаль
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Комментариев (1)
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Путин-Xyйло    24.03.2020, 11:20
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Аваков предложил Шмыгалю "программу" действий - увеличить дефицит гос. бюджета на 200 млрд, перевести все средства из бюджета в стабилиз. фонд, прекратить выплаты всем бюджетникам кроме МВС, Нац.Гвардии, МЧС, и медикам и пр. Аваков уже не серый, а "Черный кардинал"!
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