Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин выплатил 327 млн гривен долгов по зарплатам шахтерам

Комментариев: 0
Руководство Минэнерго обсудило с шахтами возможную минимизацию их работы для того, чтобы не допустить распространения коронавируса среди их работников.
Кабинет министров выплатил 327 млн гривен в качестве погашения задолженности по зарплате горнякам государственных шахт
Кабинет министров выплатил 327 млн гривен в качестве погашения задолженности по зарплате горнякам государственных шахт
Офис президента

Кабинет министров выплатил 327 млн гривен в качестве погашения задолженности по зарплате горнякам государственных шахт. Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды во вторник, 24 марта.

“Средства в сумме 327 млн гривен поступили шахтерам. С горняками рассчитались за 2019-й и за февраль 2020 года“, – говорится в сообщении.

В правительстве считают, что полученная зарплата должна помочь людям “пережить этот период, пройти все вызовы, которые стоят сейчас перед государством в связи с распространением коронавируса“.

Читай также: Шахтерам перечислили 650 миллионов гривен

Также руководство министерства обсудило с шахтами возможную минимизацию их работы для того, чтобы не допустить распространения коронавируса среди их работников.

“Перед энергетиками стоят сложные вызовы, мы должны сохранить здоровье и жизнь наших шахтеров, находящихся в зоне риска из-за профессиональных заболеваний. И обеспечить украинцев энергией и теплом, даже в условиях карантина“, – сказал заместитель министра энергетики Алексей Рябчин.

Напомним, на Волыни шахтеры устроили акцию протеста.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: зарплаты, долги, Кабмин Украины, долг, шахтеры, правительство Украины, горняки, зарплата, задолженность по выплате зарплаты, Минэнерго
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь