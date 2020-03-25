Кабмин выплатил 327 млн гривен долгов по зарплатам шахтерам

Руководство Минэнерго обсудило с шахтами возможную минимизацию их работы для того, чтобы не допустить распространения коронавируса среди их работников.

Кабинет министров выплатил 327 млн гривен в качестве погашения задолженности по зарплате горнякам государственных шахт. Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды во вторник, 24 марта.

“Средства в сумме 327 млн гривен поступили шахтерам. С горняками рассчитались за 2019-й и за февраль 2020 года“, – говорится в сообщении.

В правительстве считают, что полученная зарплата должна помочь людям “пережить этот период, пройти все вызовы, которые стоят сейчас перед государством в связи с распространением коронавируса“.

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Также руководство министерства обсудило с шахтами возможную минимизацию их работы для того, чтобы не допустить распространения коронавируса среди их работников.

“Перед энергетиками стоят сложные вызовы, мы должны сохранить здоровье и жизнь наших шахтеров, находящихся в зоне риска из-за профессиональных заболеваний. И обеспечить украинцев энергией и теплом, даже в условиях карантина“, – сказал заместитель министра энергетики Алексей Рябчин.

Напомним, на Волыни шахтеры устроили акцию протеста.

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