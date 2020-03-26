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Заполняемость газовых ПХГ в Европе на рекордно высоком уровне

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Уровень запасов в 60% является результатом мягкой зимы, а также растущего импорта газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа.
В европейских ПХГ очень высокий уровень запасов
В европейских ПХГ очень высокий уровень запасов
depositphotos.com

Заполняемость газовых хранилищ в Европе на конец зимы 2020 года составила рекордные 60%. Об этом сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США во вторник, 24 марта.

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Отмечается, что мощности по хранению газа в Европе на 1 марта в последние пять лет заполнялись, как правило, на 38%. В этом же году показатель вырос больше чем вполовину.

Высокий уровень запасов природного газа в Европе является результатом мягкой зимы (особенно в Северной Европе), которая ограничила спрос на зимнее отопление, а также растущего импорта природного газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа (СПГ), считают в EIA.

Экспорт СПГ в Европу вырос в 2019 году практически в два раза – до 11 млрд кубических футов в сутки (около 311,5 млн куб. м). Россия и США увеличили свои поставки СПГ в Европу в прошлом году на 1,4 млрд и 1,5 млрд кубических футов в сутки (около 39,6 млн и 42,5 млн куб. м) соответственно.

США с ноября 2019 года являются крупнейшим экспортером СПГ в Европу. При этом уже в феврале 2020 года американские поставки сжиженного газа в европейские страны составили рекордные 5,1 млрд кубических футов в сутки (144,4 млн куб. м), что практически в два раза превышает объемы второго по величине поставщика в Европу – Катара.

Напомним, в Украине дешевеет газ для потребителей.

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Теги: Европа, газ, США, хранилище, хранилища, СПГ, ПХГ
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  26.03.2020, 09:58
Оценка:  +1
гость
А цены на газ уже падают вслед за нефтью.
Сейчас спотовые цены уже почти вдвое ниже, чем прогнозировал Газпром на весь год.
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