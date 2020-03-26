Кабмин предлагает назначать субсидии украинцам, которые потеряли работу во время карантина

Для этого украинцу необходимо иметь статус безработного .

Кабмин принял решение назначать субсидию тем украинцам, которые потеряли работу во время карантина depositphotos.com

Кабмин принял решение назначать субсидию тем украинцам, которые потеряли работу во время карантина. Соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании правительства.

Читай также: Получателям субсидий дадут дополнительную финансовую помощь - Лазебная

Однако для того, чтобы получить льготы, необходимо стать на учет в центр занятости и получить статус безработного. Для этого необязательно идти в службу, все можно сделать онлайн.

Более того, правительство приняло решение доплачивать украинцам в среднем по 300 грн на оплату коммунальных услуг.

Такой механизм заработает, если ВР примет закон о Стабилизационном фонде.

Напомним, в Украине дешевеет газ для потребителей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram