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Кабмин предлагает назначать субсидии украинцам, которые потеряли работу во время карантина

Комментариев: 6
Для этого украинцу необходимо иметь статус безработного .
Кабмин принял решение назначать субсидию тем украинцам, которые потеряли работу во время карантина
Кабмин принял решение назначать субсидию тем украинцам, которые потеряли работу во время карантина
depositphotos.com

Кабмин принял решение назначать субсидию тем украинцам, которые потеряли работу во время карантина. Соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Однако для того, чтобы получить льготы, необходимо стать на учет в центр занятости и получить статус безработного. Для этого необязательно идти в службу, все можно сделать онлайн.

Более того, правительство приняло решение доплачивать украинцам в среднем по 300 грн на оплату коммунальных услуг.

Такой механизм заработает, если ВР примет закон о Стабилизационном фонде.

Напомним, в Украине дешевеет газ для потребителей.

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Теги: субсидии, карантин, безработица
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Комментариев (6)
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S1488    26.03.2020, 22:18
Оценка:  0
S1488
пора гаранту одевать красные труселя и ехать на гастроли в Москву,пополнять бюджет.
гость  (аноним)  26.03.2020, 12:07
Оценка:  0
гость
Сцуко, потерял роботу в Польше, вернулся, сейчас на самоизоляции. А чтоб встати на безработицу надо кучу бумажек. А конторы обмежено приймают из-за карантина. И шо робити? Йти напролом и чхати на всих?
гость  (аноним)  26.03.2020, 09:31
Оценка:  0
гость
Получить статус безработного, для этого необязательно идти в службу, все можно сделать онлайн? Об этом в центрах занятости что-нибудь знают? Сказочники.
гость  (аноним)  26.03.2020, 09:24
Оценка:  +1
гость
Опять деление украинцев - кто потерял во время карантина и кто потерял до карантина?
Seriy    26.03.2020, 05:20
Оценка:  +3
Seriy
Остался без работы.Платить на комуналку и кредит нечем.Работу во время карантина не найти.да и не расказывайте сказки о субсидии.
sansantral    26.03.2020, 04:02
Оценка:  +2
sansantral
Х_У,,Й пишем, два в уме!
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