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Украинцам не будут отключать "коммуналку" за неуплату во время карантина

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В Министерстве развития общин и территорий уверяют, что людей за неуплату отключать от коммунальных услуг или выселять не будут.
Украинцам не будут отключать "коммуналку" за неуплату во время карантина
Украинцам не будут отключать "коммуналку" за неуплату во время карантина
depositphotos.com

В Украине карантин в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией продлится до 24 апреля. В этот период граждан не будут отключать от коммунальных услуг за неуплату. Об этом сообщил глава Министерства развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

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По словам министра, услуги по поставке тепла, электричества, холодной и горячей воды будут поставляться в полном объеме вне зависимости от оплаты. При это чиновник настоятельно порекомендовал не выходить из дома и оплачивать платежки онлайн. 

Актуальный вопрос, который имеет несколько уровней ответов. Поэтому начнем сначала: Будут ли предоставляться услуги в полном объеме? - Ответ: “Да“ - подчеркнул Чернышев

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“Правительство понимает, что в условиях карантина и ЧС многие не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи. Поэтому мы запретили во время карантина начислять и взимать неустойку (штрафы, пеню) за несвоевременное осуществление платежей. Прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины запрещается, даже в случае их неуплаты“ - отметил  министр.

Алексей Чернышев уточнил, что оплата ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия и предоставления жизненно необходимых услуг.

Могут ли выселить или забрать жилье за неуплату “коммуналки“ во время карантина?

Министр развития общин и территорий Украины подчеркнул, что выселение или принудительное выселение из-за несвоевременной оплаты “коммуналки“ запрещено. 

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“Принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья, принадлежащего на праве частной собственности гражданам Украины, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, запрещено“ - подчеркнул он.

Министр Алексей Чернышев
Министр Алексей Чернышев
Минрегион

Ранее сообщалось о том, куда обращаться, если в платежках появились огромные суммы за коммунальные услуги

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Теги: коммуналка, Украина, карантин
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киевлянин  (аноним)  26.03.2020, 13:21
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