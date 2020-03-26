В Министерстве развития общин и территорий уверяют, что людей за неуплату отключать от коммунальных услуг или выселять не будут.

Украинцам не будут отключать "коммуналку" за неуплату во время карантина depositphotos.com

В Украине карантин в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией продлится до 24 апреля. В этот период граждан не будут отключать от коммунальных услуг за неуплату. Об этом сообщил глава Министерства развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

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По словам министра, услуги по поставке тепла, электричества, холодной и горячей воды будут поставляться в полном объеме вне зависимости от оплаты. При это чиновник настоятельно порекомендовал не выходить из дома и оплачивать платежки онлайн.

Актуальный вопрос, который имеет несколько уровней ответов. Поэтому начнем сначала: Будут ли предоставляться услуги в полном объеме? - Ответ: “Да“ - подчеркнул Чернышев

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“Правительство понимает, что в условиях карантина и ЧС многие не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи. Поэтому мы запретили во время карантина начислять и взимать неустойку (штрафы, пеню) за несвоевременное осуществление платежей. Прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины запрещается, даже в случае их неуплаты“ - отметил министр.

Алексей Чернышев уточнил, что оплата ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия и предоставления жизненно необходимых услуг.

Могут ли выселить или забрать жилье за неуплату “коммуналки“ во время карантина?

Министр развития общин и территорий Украины подчеркнул, что выселение или принудительное выселение из-за несвоевременной оплаты “коммуналки“ запрещено.

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“Принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья, принадлежащего на праве частной собственности гражданам Украины, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, запрещено“ - подчеркнул он.

Министр Алексей Чернышев Минрегион

Ранее сообщалось о том, куда обращаться, если в платежках появились огромные суммы за коммунальные услуги.

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