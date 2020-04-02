Задолженность населения за услуги ЖКХ превысила 32 млрд грн

Украинцы на карантине перестали платить за коммунальные услуги.

С начала года задолженность украинцев за потребленные услуги жилищно-коммунального хозяйства (за исключением электроэнергии и газа) превысила рекордную сумму в 32 млрд.грн. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов так прокомментировал ситуацию:

«Угроза распространения коронавирусной болезни внесла существенные коррективы в жизнь страны и граждан, и это влияние уже ощущается во всех сферах, в частности в ЖКХ. Правительство ввело ряд первоочередных шагов и мероприятий в поддержку населения во время карантина, среди которых - определение на законодательном уровне обеспечения непрерывного предоставления коммунальных услуг, а также запрет в период карантина и в течение 30 дней после его окончания начислять и взимать штрафы и пени за несвоевременную уплату. Однако Минрегион обращает внимание на то, что это не означает полную отмену оплаты за коммунальные услуги. Сложным для страны был прошлый месяц, люди начали экономить; ожидаем данные за март. Для обеспечения стабильного функционирования предприятий сферы ЖКХ должны четко понимать тенденции по оплате за услуги и предотвратить возможные осложнения ».

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Среди регионов самый высокий уровень расчетов наблюдается в Винницкой (93,3%), Сумской (93,0%) и Львовской (92,8%) областях. Самый низкий - в Херсонской (74,5%), Луганской (74,9%), Харьковской (75,3%) и Кировоградской (76,9%) областях.

Наименьшая задолженность зафиксирована в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях.

При этом наибольшая задолженность отмечена Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Раннее сообщалось, что 14% украинцев тратят на оплату коммуналки больше половины зарплаты.