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Государство поможет выплатить зарплаты работникам малого бизнеса

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Минэкономики подготовило ряд мер, чтобы помочь малому бизнесу пережить кризис.
Государство поможет выплатить зарплаты работникам малого и среднего бизнеса
Государство поможет выплатить зарплаты работникам малого и среднего бизнеса
me.gov.ua

Такое решение было принято правительством и закреплено в принятом законопроекте #3275. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в четверг, 2 апреля

Таким образом государство старается поддержать малый бизнес, который значительно сократил или вовсе остановил производство товаров или оказание услуг населению из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 

Законом введено понятие частичной безработице на период действия ограничительных мер, установленным Кабинетом Министров Украины для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни. Помощь по частичной безработице будет предоставляться работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, - говорится в сообщении.

Чтобы получить соответствующую помощь, необходимо обратиться в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции (Центра занятости), по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подать следующие документы:

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1) заявление в произвольной форме;

2) копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий

3) сведения о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице;

4) справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Право на пособие по частичной безработице имеют застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения.

Порядок получения помощи

Раннее сообщалось, что Кабмин предлагает назначить субсидии украинцам, которые потеряли работу во время карантина.
 

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Теги: зарплата, малый бизнес, средний бизнес в украине, компенсации государства
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