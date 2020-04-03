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Курс валют на 03.04.2020: гривна начала укрепляться

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Гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро.
НБУ заявил об укреплении гривны
НБУ заявил об укреплении гривны
bank.gov.ua

Украинская гривна взяла курс на рост. Всего за сутки национальная валюта укрепилась на 16 копеек и сегодня торгуется на отметке 27,59 грн за 1 USD. По отношению к евро гривна укрепилась сразу на 24 копейки. Официальный курс евро по отношению к  гривне составил 30,08 грн. за 1 евро. Укрепление гривны могло произойти на фоне общей ситуации в мире, а также в следствие принятия антикризисных решений со стороны правительства. 

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Курс валют на межбанке и черном рынке на 3 апреля

Доллар на межбанке торгуется в пределах 27,75 грн за доллар и 30,05-30,08 грн за евро.

Средний курс доллара на черном рынке составляет 27,57 - 27,6 грн за доллар США, а евро торгуется в пределах 29,87 - 29,90 грн.

Официальный курс валют на 03.04.2020. НБУДинамика официального курса гривны. НБУ.

Раннее сообщалось, что банки получили наличный доллар, а НБУ проводит второй обмен.

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Теги: доллар, евро, гривна, НБУ, курс валют
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