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Инфляция будет больше, чем прогнозировалось ранее - Кабмин

Комментариев: 1
Уровень зарплат упадет, а безработица вырастет.
Уровень безработицы в Украине увеличится на 9,4%
Уровень безработицы в Украине увеличится на 9,4%
depositphotos.com

Кабинет Министров Украины изменил прогноз по росту инфляции, снижению уровня заработных плат и ВВП. Согласно обновленному макропрогнозу на 2020 год, инфляция составит 11,16% вместо планируемых ранее 8,7%.

 

Средняя заработная плата в Украине в 2020 году сократится на 4,5%

Также ухудшились прогнозы по уровню заработной платы и объему ВВП.

Обновленные данные прогноза выглядят следующим образом:

- падение ВВП достигнет отметки в 4,8% вместо ранее прогнозируемого падения до уровня  3,9%;

- средняя заработная плата уменьшится на 4,5% и будет составлять приблизительно 10 700 грн в месяц. Ранее предполагалось, что уровень средней заработной платы сократится всего на 0,3%;

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- уровень безработицы достигнет 9,4%;

- импорт сократится на 10%

- экспорт уменьшится на 5,5%

В соответствии с обновленным макропрогнозом будут внесены изменения и в бюджет страны на 2020 год. Сейчас законопроект дорабатывается специалистами Кабмина, а после будет представлен на голосование.

Раннее сообщалось, что Рада провалила голосование за изменение бюджета в следствие коронавируса.

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Теги: дефицит, Бюджет, Кабмин, заработная плата, безработица
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Комментариев (1)
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СпасательМаккейн    03.04.2020, 15:22
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СпасательМаккейн
Прекрасная новость!Но в таком случае забудьте о том что люди будут в полной мере за услуги ЖКХ.Если они вообще будут платить за эти"услуги".Пухнуть от голода,заплатив барыгам,никто не будут.Те же,кто захочет это сделать,ещё раньше сдохнут от коронавируса.
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