Больше 2 млн украинцев остались без зарплат - эксперт

Вынужденный карантин забрал рабочие места у граждан страны на неопределенный срок.

Бедность и социальная неудовлетворенность может привести к волне суицидов

Больше 2 млн. украинцев лишились своих рабочих мест из-за вынужденного карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Такую статистику приводит старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Читай также: Правительство поддержит украинцев в бесплатных отпусках

Чтобы минимизировать затраты, владельцы малого и среднего бизнесов вынуждены отправлять работников в бесплатные отпуска или проводить сокращение персонала.

Когда человек резко теряет доход и это продолжается в течение двух месяцев, без дополнительной поддержки, это может стать большим ударом. Здесь обязательно должна быть поддержка и со стороны местных властей, и со стороны правительства, - рассказала Лидия Ткаченко.

Предположительно карантинные мероприятия продлятся до 24 апреля, а это значит, что украинцы больше месяца проведут без доходов. Это негативно скажется на уровне социальной неудовлетворенности, а также может привести к волне суицидов.

Раннее сообщалось, что вынужденный карантин убивает экономику Украины.