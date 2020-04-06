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Больше 2 млн украинцев остались без зарплат - эксперт

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Вынужденный карантин забрал рабочие места у граждан страны на неопределенный срок.
Бедность и социальная неудовлетворенность может привести к волне суицидов
Бедность и социальная неудовлетворенность может привести к волне суицидов

Больше 2 млн. украинцев лишились своих рабочих мест из-за вынужденного карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Такую статистику приводит старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

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Чтобы минимизировать затраты, владельцы малого и среднего бизнесов вынуждены отправлять работников в бесплатные отпуска или проводить сокращение персонала.

Когда человек резко теряет доход и это продолжается в течение двух месяцев, без дополнительной поддержки, это может стать большим ударом. Здесь обязательно должна быть поддержка и со стороны местных властей, и со стороны правительства, - рассказала Лидия Ткаченко.

Предположительно карантинные мероприятия продлятся до 24 апреля, а это значит, что украинцы больше месяца проведут без доходов. Это негативно скажется на уровне социальной неудовлетворенности, а также может привести к волне суицидов.

Раннее сообщалось, что вынужденный карантин убивает экономику Украины.

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Теги: выплаты, сокращения, малый бизнес
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ЛежатьБандера    06.04.2020, 17:40
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ЛежатьБандера
Карантин до лета 100% не закончится.С вероятностью 90% карантин продлится до осени.ЕС и остальные страны до окончания карантина наших"гастеров"не впустят.За чей счёт чума без пира будет?
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