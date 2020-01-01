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В Киеве цены на аренду недвижимости снизились в три раза

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Эпидемия коронавируса разрушает рынок недвижимости Украины.
Рынок недвижимости Киева переживает сложные времена
Рынок недвижимости Киева переживает сложные времена
depositphotos.com

Практически в три раза упали цены в Киеве на аренду жилья с начала пандемии коронавируса. Такие данные приведены сервисом посуточной аренды жилья Dobovo.

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О снижении квартирной арендной платы говорят и другие  игроки на рынке недвижимости. Совладелец компании Partner Guest House Владимир Безлюдный утверждает, что раньше, до карантина, 25-метровая квартира на ул.Бассейной в Киеве сдавалась в среднем за 1200 грн в сутки, то теперь свой номерной фонд компания вынуждена сдавать в долгосрочную аренду за 7000-8000 грн в месяц.

Раннее сообщалось, что в Раде хотят снизить плату за аренду жилья на период карантина

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Теги: недвижимость, рынок недвижимости, Карантин
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