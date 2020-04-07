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В Украине введут оплату с помощью QR-кодов - НБУ

Комментариев: 1
Нацбанк разработал подходы к организации электронных платежей через QR-коды.
В Украине разрешат оплату с помощью QR-кодов
В Украине разрешат оплату с помощью QR-кодов
depositphotos.com

В ближайшее время оплату товаров и услуг, а также перевод денежных средств можно будет сделать с помощью QR-кода. Нацбанк уже разработал единый подход для создания кодов для всех участников рынка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До сих пор не было единых подходов к формированию QR-кода, поэтому каждый участник рынка формировал их по-своему. В результате некоторые платежи не проходили из-за несовместимости в системе и ошибок в обработке.

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Национальный банк Украины разработал единые подходы к формированию и использованию цифрового кода. С его помощью можно организовать безналичные переводы со счета на счет, а также  осуществлять кредитные переводы. 

Опубликованный Нацбанком документ содержит основные требования к созданию QR-кодов: структуру полей, характеристику символов, алгоритм декодирования и другую информацию.

Аналогичные подходы к формированию использования QR-кода введены многими странами ЕС – Германией, Австрией, Бельгией, Нидерландами и другими.

Раннее сообщалось, что платежная система ePayments временно установила работу в Украине.

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Теги: QR-код, онлайн-платежи
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Комментариев (1)
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Путин-Xyйло    07.04.2020, 11:42
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
НБУ отстал от жизни. Даже коммуналку так можно оплатить, правда не за все услуги
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