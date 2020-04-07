Каждый пятый малый бизнес в Украине под угрозой закрытия

Снижение спроса на товары и услуги во время карантина вынуждает мелкие предприятия закрываться.

Из-за вынужденного карантина, связанного с распространением эпидемии коронавируса, по всей стране закрываются предприятия малого и микробизнеса. На сегодняшний день, чтобы остаться на плаву, треть таких предприятий планируют уменьшить количество сотрудников.

Такие данные были приведены в рамках опроса компании EBA, проведенного среди аудитории Unlimit Ukraine, в котором приняли участие 1811 представителей малого и среднего бизнеса.

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По итогам опроса выяснилось, что почти пятая часть предпринимателей планирует закрыть бизнес, а 78% говорят о потерях 75% доходов. Только 4% предпринимателей зафиксировали прибыль от своего бизнеса.

Сокращается и заработная плата работников малых и средних предприятий. Так, 41% предпринимателей планируют адаптировать зарплату персонала, четвертая часть попробуют сохранить ее на прежнем уровне.

Однако, если карантин будет продлен, 22% малых предприятий в Украине будут на грани закрытия, а половина предпринимателей планируют перепрофилировать свой бизнес и искать новые возможности для развития.

Раннее сообщалось, что стать предпринимателем можно за 10 минут онлайн.