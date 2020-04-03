Стать предпринимателем теперь можно онлайн за 10 минут

Стать предпринимателем теперь можно за 10 минут.

Министерство цифровой трансформации Украины запустило портал «Дія», где уже доступны 27 публичных услуг. Об этом сообщают в офисе Президента Украины.

Для физических лиц – предпринимателей появились первые упрощенные услуги. Так, чтобы открыть ФЛП, раньше необходимо было заполнить форму в 58 пунктов, теперь же их стало лишь 12. Стало проще сменить вид деятельности малого предприятия или вообще закрыть его

«Каждый украинец и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Перевод услуг в онлайн - прогрессивная инициатива, цель которой - изменить взаимодействие государства с людьми. Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем », - отметил Президент Украины Владимир Зеленский.



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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверен, что упрощение в подаче госуслуг способствует борьбе с коррупцией и помогает предпринимательской деятельности.

Теперь на заполнение заявления в целом человеку понадобится не более 10 минут, - сказал вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Новая система помогает оперативно обрабатывать заявки и регистрировать их автоматически. Планируется, что до 2024 года все государственные услуги будут доступны гражданам на едином портале.

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Те, кто уже воспользовался услугами на портале «Дія», могут проверить информацию о себе из пяти государственных реестров. В личном кабинете также размещены различные документы. К примеру, в мобильном приложении «Дія» будет размещено свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение. Впоследствии будут доступны цифровой паспорт гражданина Украины и биометрический паспорт для выезда за границу.

Возможность получить госуслуги, не выходя из дома, быстро и просто, особенно важно в период вынужденного карантина.

Раннее сообщалось, что в Украине улучшились настроения малого и среднего бизнесов.