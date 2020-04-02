Мир входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов

По предварительным подсчетам, ущерб мировой экономике составит больше 5 трлн долларов.

Пандемия коронавируса негативно повлияет на мировую экономику. Ущерб может составить 5 трлн долларов. Данная сумма равняется объему производства в Японии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

Читай также: Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020

В банках Уолл-стрит считают, что сейчас глобальная экономика входит в глубокую рецессию. Причина - массовый карантинг во многих странах мира.

Банкиры прогнозируют, что спад будет недолгим, однако устранение его последствий потребует нескольких лет. По прогнозам, мировая экономика вернется к докризисному тренду до 2022 года.

Эксперты подчеркнули, что сейчас огромное влияние имеют политики. Если кто-то из них поспешит и снимет ограничения слишком рано - вирус может вернуться.

Читай также: Треть мировой экономики охватил кризис - экономисты

“Траектория имеет огромное значение“, - сказала Кэтрин Манн, главный экономист Citigroup Inc., которая ожидает глобальных убытков на уровне примерно 5 трлн долларов. “Если ваша траектория положительная, это способствует укреплению деловой уверенности и поддерживает людей, которые чувствуют, что они могут пойти и получить работу. Это важнейшая составляющая, который будет действовать во второй половине года и в 2021 году“, - сказала она.

Ранее ФРС США объявила о масштабных мерах для поддержки экономики.