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Мир входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов

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По предварительным подсчетам, ущерб мировой экономике составит больше 5 трлн долларов.
Мир входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов
Мир входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов
EPA/UPG

Пандемия коронавируса негативно повлияет на мировую экономику. Ущерб может составить 5 трлн долларов. Данная сумма равняется объему производства в Японии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

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В банках Уолл-стрит считают, что сейчас глобальная экономика входит в глубокую рецессию. Причина - массовый карантинг во многих странах мира. 

Банкиры прогнозируют, что спад будет недолгим, однако устранение его последствий потребует нескольких лет. По прогнозам, мировая экономика вернется к докризисному тренду до 2022 года.

Эксперты подчеркнули, что сейчас огромное влияние имеют политики. Если кто-то из них поспешит и снимет ограничения слишком рано - вирус может вернуться. 

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“Траектория имеет огромное значение“, - сказала Кэтрин Манн, главный экономист Citigroup Inc., которая ожидает глобальных убытков на уровне примерно 5 трлн долларов. “Если ваша траектория положительная, это способствует укреплению деловой уверенности и поддерживает людей, которые чувствуют, что они могут пойти и получить работу. Это важнейшая составляющая, который будет действовать во второй половине года и в 2021 году“, - сказала она.

Ранее ФРС США объявила о масштабных мерах для поддержки экономики.

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Теги: мировая экономика, ущерб, Рецессия, коронавирус
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