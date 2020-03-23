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Треть мировой экономики охватил кризис - экономисты

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Экономический спад продлится как минимум до середины 2020 года, но все зависит от пандемии коронавируса.
Экономический кризис уже начался и усиливается
Экономический кризис уже начался и усиливается
Getty Images

Треть мировой экономики уже находится в кризисе, считают в Институте международных финансов, пишет РБК в пятницу, 20 марта.

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Организация второй раз за март понижает прогноз по росту мирового ВВП. Еще в начале месяца специалисты ожидали, что экономика вырастет на 2,6%, однако две недели назад понизили прогноз до 1,6%. Но экономистам пришлось снова пересмотреть прогно, понизив его до 0,4%.

Аналитики отмечают, что неопределенность по поводу будущего так высока, что прогнозы меняются фактически ежедневно.

В частности, рецессия наблюдается в экономиках США, еврозоны и Японии, на которые приходится 15,1%, 11% и 4% мирового ВВП соответственно.

В Институте полагают, что период экономического спада продлится как минимум до середины 2020 года. После этого темпы роста могут начать восстанавливаться, если пандемия коронавируса утихнет.

Другим негативным фактором, ударившим по мировой экономике, стала ценовая война на рынке нефти.

Напомним, экономика США вошла в состояние рецессии.

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Теги: глобальный экономический кризис, экономика, эксперты, Рецессия, финансовый кризис
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  23.03.2020, 11:15
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гость
Тупо мочат ж..и..д..ы население планеты. Будьте вы скоты прокляты.
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