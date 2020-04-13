Украина не может включить "печатный станок", нужны дешевые кредиты - НБУ

По словам замглавы НБУ, дефицит бюджета можно покрыть за счет дешевых кредитов.

По мнению Дмитрия, в последние годы Украина научилась жить за свой счет Скрин

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб рассказал о текущей экономической ситуации в стране, а также о шагах, которые помогут избежать кризиса. По словам замглавы НБУ, много украинцев временно потеряли работу из-за карантина. Об этом говорится на официальной странице НБУ в Facebook в понедельник, 13 апреля.

Дмитрий Сологуб подчеркнул, что государство должно помочь гражданам, но только не эмиссией гривны.

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“Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки “джинна инфляции и девальвации“. Ведь через эмиссию гривна стремительно обесценится, а цены стремительно возрастут. Это путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают прежде всего люди с низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить“ - отметил он.

Замглавы Нацбанка заявил, что покрыть расходы можно за счет дешевых кредитов. В частности, сейчас власти находятся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими организациями.

Сейчас мы находимся на финальном этапе переговоров с МВФ и другими донорами. Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета - подчеркнул Сологуб

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Также замглавы Нацбанка напомнил о сниженной учетной ставке до 10%. Он добавил, что при необходимости НБУ готов поддержать банки.

Ранее сообщалось о том, что мир входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов.