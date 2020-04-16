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ВОЗ просит ограничить продажу алкоголя: Люди стали больше пить

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В ВОЗ подчеркнули, что употребление алкоголя во время карантина стоит ограничить.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В ВОЗ напомнили о вреде алкоголя и попросили ограничить его продажу во время карантина. Медики напомнили о мифе, согласно которому алкоголь якобы может убить COVID-19. На самом деле алкогольные напитки подрывают иммунную систему, что особенно опасно в период пандемии. Об этом сообщает МОЗ.

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“В Европе алкоголь потребляется в чрезмерных количествах. Во время пандемии COVID-19 мы должны спросить себя: на какие риски мы идем, оставляя людей взаперти с веществом, которое вредно как с точки зрения их здоровья, так и с точки зрения их поведения для других, включая насилие“ - отметила Карина Феррейра-Борхес.

Люди должны минимизировать потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19 - подчеркнули в ВОЗ

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“Существующие нормы и правила для защиты здоровья и снижения вреда, причиненного алкоголем, такие как ограничение доступа, должны быть поддержаны и даже усилены во время пандемии COVID-19“ - подытожили в ВОЗ.

Ранее сообщалось о том, что Украина увеличила экспорт водки почти на треть.

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Теги: ВОЗ, алкоголь, пандемия
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SINOBI-LIFE    16.04.2020, 12:21
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
А я прошу упразднить этих дармоедов,толку от них меньше чем ноль!!!
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