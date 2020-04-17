США выделят Украине 9,1 млн долл на борьбу с COVID 19

Деньги будут выделены через Агентство США по международному развитию (USAID).

США выделят Украине 9,1 млн долл на борьбу с COVID19 EPA/UPG

США расширили помощь Украине до 9,1 млн долларов для борьбы с COVID 19. Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Читай также: У 55% украинцев сбережений хватит меньше, чем на месяц

“Помощь направлена ​​на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19“ - говорится в сообщении.

Также средства будут направлены на мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось о том, что в Украине количество сторонников штрафов в карантин уменьшилось.