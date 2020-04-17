Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США выделят Украине 9,1 млн долл на борьбу с COVID 19

Комментариев: 2
Деньги будут выделены через Агентство США по международному развитию (USAID).
США выделят Украине 9,1 млн долл на борьбу с COVID19
США выделят Украине 9,1 млн долл на борьбу с COVID19
EPA/UPG

США расширили помощь Украине до 9,1 млн долларов для борьбы с COVID 19. Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Читай также: У 55% украинцев сбережений хватит меньше, чем на месяц

“Помощь направлена ​​на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19“ - говорится в сообщении.

Также средства будут направлены на мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось о том, что в Украине количество сторонников штрафов в карантин уменьшилось.

Поделись:
Теги: США, помощь, Украина, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  17.04.2020, 13:32
Оценка:  0
гость
Китайский дипломат привел научные данные в пользу теории о том, что коронавирус не был создан в лаборатории Уханя.

А КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ!Еще в 2015 году в американских отчетах обозначали биоэксперименты с инфицированием летучих мышей гибридным вирусом подобным современной короне!
крымчанин  (аноним)  17.04.2020, 12:26
Оценка:  0
крымчанин
Они как затянут хором: „Ще не вмэрла Украина... Нападает какая-то гнетущая, душераздирающая тоска, что порой кажется, что в округе от этого завывания дохнут мухи. Слушать этот вой до того невыносимо, что порой казалось — легче было бы умереть
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь