Зачительная часть полученных средств будет направлена на программу “Большая стройка“.

Нафтогаз уплатит почти 40 млрд грн дивидендов в 2020 году - Шмыгаль flickr.com

НАК “Нафтогаз Украины“ в 2020 году уплатит дивидендов на сумму 39,7 млрд грн. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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“На заседании правительства заслушали отчет Андрея Коболева по аудиту НАК “Нафтогаз“, который провела компания Deloitte. В 2020 году предприятие заплатит дивидендов на 39,7 млрд грн. (в дополнение к уже 8,5 млрд грн. в декабре 2019 года)“, - написал глава правительства.

По его словам, очень важно, что значительная часть этих средств будет направлена на программу “Большая стройка“.

“То есть, на дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц. Крупнейшая государственная компания должна работать для людей“, - резюмировал Шмыгаль.

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Напомним, что Кабинет министров поддержал предложение наблюдательного совета Нафтогаза продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на четыре года. Об этом говорится в распоряжении премьера Дениса Шмыгаля от 20 марта.

“Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины о продлении срока полномочий главы правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года“, - говорилось в сообщении Кабмина.