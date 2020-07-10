Украина совместно с южнокорейцами будет производить электробусы: Детали

Общая сумма сделки составляет 23 млрд грн.

Украина совместно с южнокорейцами будет производить электробусы depositphotos.com

Государственное космическое агентство, ГП “Южмаш“ и южнокорейская компания Caris подписали Меморандум по производству 5 тысяч электробусов и 7 тысяч 800 зарядных станций. Об этом сообщается на сайте Южмаша.

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Согласно сообщению, общая сумма сделки составляет 23 млрд грн. Сроки производства электробусов и станций определены до 2023 года. Группа Caris уже ведет проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Украине.

“Мы очень рады продолжению сотрудничества с Украиной. Меморандум формализует намерения по расширению коллаборации с украинскими государственными предприятиями в секторе крупного машиностроения“, - сказал глава правления Caris Ю Чхоль.

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Стороны также одобрили программу совместных действий по локализации производства электробусов и зарядных станций и оговорили возможности и потенциал экспорта электробусов в Европу.

“Сотрудничество c Caris позволит не только финансово оздоровить предприятие, но и сохранить научно-технический потенциал, возродить гражданское крупное машиностроение, которое многие годы оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода“, - сказал генеральный директор Южмаша Сергей Войт.

Напомним, что в конце 2019 года космическая компания Firefly предложила заводу Южмаш контракт на серийное производство ракетных деталей.