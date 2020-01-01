На должность в правительстве претендует экс-глава Государственного космического агентства.

В "Слуге народа" определились с кандидатом на пост вице-премьера по ОПК facebook.com/home.urus

Вице-премьер-министром Украины по оборонно-промышленному комплексу может стать Олег Уруский. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук. По ее словам, проект соответствующего постановления уже зарегистрирован в парламенте.

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“Рассчитываем, что на следующей неделе Верховная Рада на обычном пленарном или внеочередном заседании рассмотрит назначение вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Кандидат - Олег Уруский“, - написала нардеп.

В свою очередь еще один представитель монобольшинства Александ Качура сообщил, что на следующей неделе Уруский пройдет собеседование с фракцией “Слуга народа“ для принятия окончательного решения относительно его кандидатуры.

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В 2015 году Олег Уруский возглавлял Государственное космическое агентство Украины. В 2005-2006 годах он занимал должность первого заместителя министра промышленной политики Украины.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине в ближайшее время появится должность вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.