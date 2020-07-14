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Слуга народа: Ответственность за включение "печатного станка" возьмем на себя

Комментариев: 2
По словам Наталухи, во фракции осознают возможные последствия проведения эмиссии гривны.
Слуга народа: Ответственность за включение "печатного станка" возьмем на себя
Слуга народа: Ответственность за включение "печатного станка" возьмем на себя
depositphotos.com

Фракция “Слуга народа“ готова взять на себя ответственность за последствия эмиссии гривны. Об этом в интервью РБК-Украина заявил член парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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При этом он отметил, что во фракции осознают возможные последствия проведения в Украине эмиссии национальной валюты.

“То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%. Другое дело - в каком размере. Это будет прямо пропорционально зависеть от того, будут ли целевым образом использованы эти деньги“, - сказал нардеп.

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Как известно, накануне и.о. главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что проведение неконтролируемой эмиссии гривны является “красной линией“, которую нынешнее руководство НБУ никогда не перейдет.

Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что эмиссия денег должна быть достаточной для обеспечения экономической жизнедеятельности государства, однако не создавать давления на цены.

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Теги: Слуга народа, эмиссия гривны, НБУ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.07.2020, 18:20
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гость
ага, много вас, сволочей, отвктили за свои решения....
гость  (аноним)  14.07.2020, 18:09
Оценка:  +1
гость
твари.... какие же твари...
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