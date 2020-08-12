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Суд в Польше не выпустил экс-главу Укравтодора под залог

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Славомир Новак остается под стражей.
Суд в Польше не выпустил экс-главу Укравтодора под залог
Суд в Польше не выпустил экс-главу Укравтодора под залог
Укравтодор/Facebook

Польский суд во вторник отклонил ходатайство об освобождении экс-председателя Укравтодора Славомира Новака из-под стражи. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.

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Согласно сообщению, суд отклонил ходатайство защиты и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о предварительном заключении экс-главы Укравтодора.

“Защита Новака хотела заменить предварительное заключение на другую меру пресечения, например, выход под залог. Также адвокаты предоставили список из 17 человек, которые были готовы взять Новака на поруки“, - говорится в сообщении.

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Напомним, что 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомира Новака. Его подозревают в вымогательстве и получении выгоды в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине.

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Теги: Новак, Укравтодор, коррупция, чиновники, суд
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