По словам замглавы Нацбанка, это создает угрозы для принятия регулятором "по-настоящему беспристрастных решений".

Рожкова жестко ответила на лишение ее ключевых полномочий в НБУ НБУ

Решение Правления Национального банка Украины о перераспределении полномочий в НБУ разрушает коллегиальность в работе центробанка. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя регулятора Екатерина Рожкова.

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“Мы с Дмитрием Сологубом (заместитель председателя НБУ - прим. ред.) не поддержали это решение. Почему? Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, такое решение разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия Национальным банком по-настоящему беспристрастных решений“, - отметила Рожкова.

По ее словам, это решение не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах.

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“Напомню, эта трансформация проводилась с учетом требований МВФ. Но это тот случай, когда невыносимая жажда инноваций не учитывает мировые практики. Обновленная команда хочет сделать что-то совершенно новое и нетрадиционное. Возможно, эта новелла войдет в перечень выдающихся практик центробанкинга в мире“, - написала Рожкова.

Напомним, на прошлой неделе в Национальном банке Украины произошла частичная смена вертикалей подчинения и распределения отдельных структурных подразделений.