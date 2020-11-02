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Как в ЕС: ФГВФЛ повысит гарантированную сумму до 600 тыс грн

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В ФГВФЛ отметили, что в Европе гарантированная сумма составляет 100 тыс евро.
В ФГВФЛ прокомментировали повышение гарантированной суммы
В ФГВФЛ прокомментировали повышение гарантированной суммы
УНИАН

В Фонде гарантирования вкладов Украины заявили о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладов до 600 тыс грн. Согласно заявлению Фонда, данное решение позволит компенсировать 65% депозитов в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ, передает bigmir.net.

Повышение состоится в рамках Стратегии развития финансового сектора до 2025 года - говорится в сообщении

В Фонде подчеркнули, что гарантированная сумма в европейских странах составляет сто тыс евро. 

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“По мировым тенденциям государственные гарантии должны распространяться на 90% вкладов и 60% по сумме. Если первый показатель в Украине составляет 98,1%, то второй - только 40%, поэтому Фонд ставит перед собой задачу на первом этапе повысить гарантии до 600 тыс грн, что позволит достичь покрытия 65% от суммы вкладов,“ - говорится в сообщении.

Ключевым условием повышения гарантированной суммы является финансовая возможность Фонда. Для этого необходимо реструктуризировать долг Фонда перед государством - подытожили в пресс-службе

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк присоединится к Фонду гарантирования вкладов.

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Теги: фонд гарантирования, фонд гарантирования вкладов сумма
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