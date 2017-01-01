Инфляция в феврале сократилась до 0,9%

В прошлом месяце инфляция на потребительском рынке составила 0,9%.

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2018 года, по сравнению с предыдущим месяцем, составила 0,9%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



В январе инфляция составила 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.



За два месяца 2018 года потребительская инфляция составила 2,4%.

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В годовом выражении (по сравнению с февралем 2017 года) инфляция в прошлом месяце составила 14%. В январе этот показатель составлял 14,1%.



Базовая инфляция в феврале 2018 года, по сравнению с предыдущим месяцем, составила 0,6%, по сравнению с февралем 2017 года - 9,7%, за январь-февраль текущего года - 1,3%.

Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин отмечает, что больше всего выросли цены на следующие группы товаров и услуг:

транспорт - 1,5% (в основном за счет увеличения стоимости проезда в автодорожном транспорте на 2,7% и роста цен на топливо и смазку на 2,2%);

алкогольные напитки и табачные изделия - 1,4% (алкогольные напитки подорожали на 0,7%, табачные изделия - на 2,1%);

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья - 1,3%;

здравоохранение - 1,1% (цены на амбулаторные услуги выросли на 1,6%, на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование - на 1%);

продукты питания и безалкогольные напитки - 1%;

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - на 0,4%.

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Следовательно, наблюдается серьезное повышение цен на товары и услуги, входящие в социально важные группы, указывает Данилишин. "Таким образом, общая ситуация с динамикой потребительских цен в Украине в течение последних шести месяцев остается сложной, даже несмотря на то, что базовая инфляция за этот период имеет тенденцию снижаться", - отметил глава совета НБУ.

Ранее сообщалось о том, что банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан.