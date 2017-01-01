Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Инфляция в феврале сократилась до 0,9%

Комментариев: 0
В прошлом месяце инфляция на потребительском рынке составила 0,9%.
Больше всего выросли цены на транспорт
Больше всего выросли цены на транспорт
depositphotos.com

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2018 года, по сравнению с предыдущим месяцем, составила 0,9%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

В январе инфляция составила 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

За два месяца 2018 года потребительская инфляция составила 2,4%.

Читай также: В Украине растут закупочные цены на свинину: график

В годовом выражении (по сравнению с февралем 2017 года) инфляция в прошлом месяце составила 14%. В январе этот показатель составлял 14,1%.

Базовая инфляция в феврале 2018 года, по сравнению с предыдущим месяцем, составила 0,6%, по сравнению с февралем 2017 года - 9,7%, за январь-февраль текущего года - 1,3%.

Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин отмечает, что больше всего выросли цены на следующие группы товаров и услуг:

  • транспорт - 1,5% (в основном за счет увеличения стоимости проезда в автодорожном транспорте на 2,7% и роста цен на топливо и смазку на 2,2%);
  • алкогольные напитки и табачные изделия - 1,4% (алкогольные напитки подорожали на 0,7%, табачные изделия - на 2,1%);
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья - 1,3%;
  • здравоохранение - 1,1% (цены на амбулаторные услуги выросли на 1,6%, на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование - на 1%);
  • продукты питания и безалкогольные напитки - 1%;
  • жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - на 0,4%.

Читай также: НБУ повысил учетную ставку до 17%

Следовательно, наблюдается серьезное повышение цен на товары и услуги, входящие в социально важные группы, указывает Данилишин. "Таким образом, общая ситуация с динамикой потребительских цен в Украине в течение последних шести месяцев остается сложной, даже несмотря на то, что базовая инфляция за этот период имеет тенденцию снижаться", - отметил глава совета НБУ.

Ранее сообщалось о том, что банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан.

Поделись:
Теги: инфляция, украина, февраль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь