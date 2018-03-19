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БМ Банк прекращает банковскую деятельность в Украине

Комментариев: 2
Акционеры БМ Банка приняли решение о прекращении банковской деятельности учреждения.
Планы по дальнейшей работе БМ Банка не разглашаются
Планы по дальнейшей работе БМ Банка не разглашаются
depositphotos.com

Акционеры БМ Банка сегодня, 19 марта, приняли решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Ранее акционеры группы ВТБ стратегию по оптимизацию присутствия в Украине, согласно которой банковская деятельность БМ Банка прекращается.

В установленные законодательством сроки БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка, подчеркивает пресс-служба.

Напомним, в январе 16 банков получили убыток

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Теги: бм банк, нбу, украина, банковская деятельность
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Источник: Liga.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.03.2018, 15:59
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гость
Ну прям одна за одной перемоги... С каждым днем население все патриотичнее от перемог по-новому...
гость  (аноним)  19.03.2018, 15:54
Оценка:  0
гость
О да! Теперь в Украине инвесторов еще прибавиться!
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