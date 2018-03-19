БМ Банк прекращает банковскую деятельность в Украине

Акционеры БМ Банка приняли решение о прекращении банковской деятельности учреждения.

Акционеры БМ Банка сегодня, 19 марта, приняли решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Ранее акционеры группы ВТБ стратегию по оптимизацию присутствия в Украине, согласно которой банковская деятельность БМ Банка прекращается.



В установленные законодательством сроки БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка, подчеркивает пресс-служба.



Напомним, в январе 16 банков получили убыток.