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Валовой внешний долг Украины вырос

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По данным Нацбанка, валовой внешний долг Украины составляет $116,578 млрд. Большая часть долга представлена в долларах США – 71,4%. Еще 12,7% составляют обязательства в евро и 12% - в SDR.
В НБУ подсчитали долг Украины
В НБУ подсчитали долг Украины
depositphotos.com

По состоянию на начало 2018 года валовой внешний долг Украины составил $116,578 млрд, что на 2,59% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

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Как отмечается, долг госуправления в 2017 году возрос на 6,55% - до $38,886 млрд, обязательства НБУ - на 19,16%, до $7,438 млрд. Правительственный долг и обязательства НБУ представлены исключительно долгосрочными заимствованиями.

Объем обязательств других секторов в отчетном периоде возрос на 2,15% - до $54,466 млрд, по прямым инвестициям – на 10,89%, до $9,552 млрд. Депозитные корпорации сократили долг на 30,45% - до $6,236 млрд.

Большая часть валового внешнего долга представлена в долларах США – 71,4%. Еще 12,7% составляют обязательства в евро и 12% - в SDR (специальные права заимствований).

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Нацбанк также уточняет, что чистые валовые внешние активы по состоянию на начало 2018 года составляли $4,111 млрд, тогда как по состоянию на начало октября чистый валовой внешний долг составлял $1,689 млрд, на начало 2017 года - $1,52 млрд.

Ранее сообщалось, что ожидает украинскую экономику.

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Теги: доллар, долги, Нацбанк
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Источник: korrespondent.net

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