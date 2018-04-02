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Долгосрочные вклады выросли в цене для всех валют

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Обзор актуальных процентных ставок по депозитам (данные на 02.04.2018).
Средняя процентная ставка в долларах США выросла
Средняя процентная ставка в долларах США выросла
depositphotos.com

За последнюю неделю процентные ставки по депозитам выросли по долгосрочным вкладам для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины (данные на 02.04.2018, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 02.04.18

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3

 месяцев

от 3 до 6

 месяцев

от 6 до 12

 месяцев

от
12 месяцев

UAH

7,79%

7,98%

9,27%

11,87%

12,34%

11,94%

USD

1,01%

0,85%

1,09%

2,03%

2,58%

2,84%

EUR

0,66%

0,52%

0,69%

1,28%

1,75%

1,88%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне выросла по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 12,34%). А вклады сроком свыше 12 месяцев подорожали на 0,09 п.п. до 11,94% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца по-прежнему составляет 7,98% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев предлагают 9,27% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 11,87% годовых. Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,05 п.п. и составляет 7,79% годовых.

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Средняя процентная ставка в долларах США выросла для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,84% годовых). Остальные вклады не изменились в цене. Стоимость бессрочных сбережений составляет 1,01% годовых. Депозиты периодом до 1 месяца предлагают 0,85% годовых, а от 1 до 3 месяцев - 1,09% годовых. Доходность вкладов на срок от 3 до 6 месяцев составляет - 2,03% годовых, а от 6 до 12 месяцев - 2,58% годовых.

Средняя процентная ставка в евро выросла по депозитам сроком свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,88% годовых). Не изменилась стоимость бессрочных сбережений (0,66%), и вкладов на срок до 1 месяца (0,52%). Депозиты на период от 3 до 6 месяцев предлагают 1,28% годовых. Доходность вкладов сроком от 1 до 3 месяцев составляет 0,69% годовых, от 6 до 12 месяцев - 1,75% годовых.

Напомним, в январе 16 банков получили убыток

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Теги: вклад, депозит, украина
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Источник: Liga.net

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