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Китай ответит на дополнительные пошлины США

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В китайском министерстве коммерции готовят равные меры на планы США ввести новые пошлины. О них будет объявлено в ближайшее время.
В заявлении подчеркивается, что Китай "уверен в себе"
В заявлении подчеркивается, что Китай "уверен в себе"
depositphotos.com

Пекин готов дать зеркальный ответ на действия Вашингтона после публикации в США списка из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китая, сообщает РИА Новости.

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"Основываясь на Законе КНР О внешней торговле, мы подготовим равные принятым США меры по масштабу и силе воздействия, эти меры будут объявлены в ближайшее время", - отметили в китайском министерстве.

В заявлении подчеркивается, что Китай "уверен в себе и имеет все возможности для ответа на любые протекционистские меры США в торговой сфере".

Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.

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Теги: налоги, США, Китай, торговля, Пошлины, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.04.2018, 13:11
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гость
К России пиндоссы пошли на попятную: это не высылка дипломатов, а РОТАЦИЯ по предложению СШП... А с пошлинной войной с китами как на попятную разруливать собираются?
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