Китай ответит на дополнительные пошлины США
Пекин готов дать зеркальный ответ на действия Вашингтона после публикации в США списка из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китая, сообщает РИА Новости.
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"Основываясь на Законе КНР О внешней торговле, мы подготовим равные принятым США меры по масштабу и силе воздействия, эти меры будут объявлены в ближайшее время", - отметили в китайском министерстве.
В заявлении подчеркивается, что Китай "уверен в себе и имеет все возможности для ответа на любые протекционистские меры США в торговой сфере".
Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.
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