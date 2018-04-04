Китай ответит на дополнительные пошлины США

В китайском министерстве коммерции готовят равные меры на планы США ввести новые пошлины. О них будет объявлено в ближайшее время.

В заявлении подчеркивается, что Китай "уверен в себе" depositphotos.com

Пекин готов дать зеркальный ответ на действия Вашингтона после публикации в США списка из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китая, сообщает РИА Новости.

Читай также: Китай вводит пошлины в отношении США "Основываясь на Законе КНР О внешней торговле, мы подготовим равные принятым США меры по масштабу и силе воздействия, эти меры будут объявлены в ближайшее время", - отметили в китайском министерстве.

В заявлении подчеркивается, что Китай "уверен в себе и имеет все возможности для ответа на любые протекционистские меры США в торговой сфере".

Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.