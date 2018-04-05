Курс валют на 6 апреля: гривна резко выросла

Курс доллара на межбанке в продаже 5 апреля понизился на 23 копейки до 26,04 грн/долл, курс в покупке уменьшился на 24 копейки – до 26,25 грн/долл.

Национальный банк Украины на 6 апреля 2018 года укрепил курс гривны почти на 20 копеек до 26,06 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 5 апреля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2606,6537 гривны (-19,6520);

– 100 евро – 3195,7574 гривны (-28,2955);

– 10 российских рублей – 4,5270 гривны (-0,0196).

Курс доллара на межбанке в продаже 5 апреля понизился на 23 копейки до 26,04 грн/долл, курс в покупке понизился на 24 копейки – до 26,01 грн/долл.

Ранее сообщалось, что в марте украинцы в пять раз увеличили продажу валюты.