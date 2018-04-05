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Курс валют на 6 апреля: гривна резко выросла

Комментариев: 3
Курс доллара на межбанке в продаже 5 апреля понизился на 23 копейки до 26,04 грн/долл, курс в покупке уменьшился на 24 копейки – до 26,25 грн/долл.
Курс валют
Курс валют
depositphotos.com

Национальный банк Украины на 6 апреля 2018 года укрепил курс гривны почти на 20 копеек до 26,06 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 5 апреля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2606,6537 гривны (-19,6520);

– 100 евро – 3195,7574 гривны (-28,2955);

– 10 российских рублей – 4,5270 гривны (-0,0196).

Курс доллара на межбанке в продаже 5 апреля понизился на 23 копейки до 26,04 грн/долл, курс в покупке понизился на 24 копейки – до 26,01 грн/долл.

Ранее сообщалось, что в марте украинцы в пять раз увеличили продажу валюты

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Межбанк, доллары, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.04.2018, 19:47
Оценка:  0
гость
Ой, зрада, зрадонька!
Всем нужен доллар по 60!!!
Без этага не жить! ))))))))))
shurag    05.04.2018, 19:32
Оценка:  -1
shurag
і от у цей відповідальний та радісний момент для сімей , держава штучно обезцінює валюту, бо приізджають завжди з валютою, от тому і стабілізаціі відбуваються за народний кошт
shurag    05.04.2018, 19:29
Оценка:  -1
shurag
гривня завжди дуже різко виростає на свята, особливо,коли приізджає багато заробітчан у рідні оселі, от у цей
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