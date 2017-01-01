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Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины

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В течение 60 дней США и Китай попытаются прийти к взаимному решению. Если у них это не получится, вопрос может быть передан для разрешения специальной комиссии.
Запрос на консультации является формальным поводом для начала разрешения спора с участием ВТО
Запрос на консультации является формальным поводом для начала разрешения спора с участием ВТО
depositphotos.com

Власти Китая направили официальный запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций с США в рамках механизма разрешения споров ВТО в связи с планируемым введением пошлин на импорт ряда китайских товаров. Об этом сообщается на сайте ВТО в четверг, 5 апреля.

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Как говорится в заявлении, Китай считает указанные пошлины превышающими связанные ставки таможенных тарифов и противоречащими положениям Генерального соглашения о тарифах и торговле.

Запрос на консультации является формальным поводом для начала разрешения спора с участием ВТО. В течение 60 дней стороны пытаются прийти к взаимному решению, и если у них это не получится, вопрос может быть передан для разрешения специальной комиссии.

Напомним,  23 марта в США начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. В ответ на действия Вашингтона Пекин ввел пошлины на 128 американских товаров.

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Теги: США, экономика, Китай, торговля, спор, товары, ВТО
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Источник: korrespondent.net

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