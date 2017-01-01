Порошенко получил почти миллион гривен процентов в банке МИБ

Президент Петр Порошенко получил проценты по трем вкладам в МИБ в размере около 108 тыс грн, 308 тыс грн и 577 тыс грн, говорится в его сообщении о существенных изменениях в декларации за текущий год.

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 994 480 грн дохода в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ, Киев). Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

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В частности, согласно внесенным 3 апреля в Единый государственный реестр деклараций сообщению о существенных изменениях за текущий год, Порошенко получил проценты по трем вкладам в МИБ в размере около 108 тыс. грн, 308 тыс. грн и 577 тыс. грн.

Напомним, ранее банк Порошенко подал в суд на НБУ.