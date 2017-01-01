Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко получил почти миллион гривен процентов в банке МИБ

Комментариев: 0
Президент Петр Порошенко получил проценты по трем вкладам в МИБ в размере около 108 тыс грн, 308 тыс грн и 577 тыс грн, говорится в его сообщении о существенных изменениях в декларации за текущий год.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
depositphotos.com

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 994 480 грн дохода в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ, Киев). Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Порошенко заявил о росте местных бюджетов

В частности, согласно внесенным 3 апреля в Единый государственный реестр деклараций сообщению о существенных изменениях за текущий год, Порошенко получил проценты по трем вкладам в МИБ в размере около 108 тыс. грн, 308 тыс. грн и 577 тыс. грн.

Напомним, ранее банк Порошенко подал в суд на НБУ.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: банки, президент, Порошенко, доходы, декларация, процентные ставки, Петр Порошенко, декларация о доходах
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь